Контент-менеджер на спортивный сайт

$1000
Наполнение сайтовЗакрыт12 заявок569 просмотров
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Здравствуйте!

Ищу человека для выполнения следующей работы:

Каждый день на сайт http://prognozy-na-sport.ru/

необходимо добавлять по 10 обзоров спортивных сайтов. Т.е. вы регистрируетесь и каждый день в удобное вам время публикуете обзоры.

Для обзора сначала нужно будет добавить все сайты спортивного прогнозирования, потом схожих тематик, всего порядка 1000 сайтов в итоге.

Нам не нужно всю 1000 за день нам нужны качественные 10 обзоров , но каждый день, под словом качественный я имею ввиду, сделанный на совесть, как он будет выглядеть я не знаю, что вы в него включите решать вам, скрин сайта или только текстовое описание решать вам, но перегружать тоже не стоит, главное оформить красиво и с толком.

Обзоры нужны для того чтобы пользователи комментировали и обсуждали эти сервисы их плюсы и минусы, поэтому если вы разбираетесь в спорте, вам будет интереснее работать.

Нужен один человек, оплата раз в неделю,через 7 дней после начала, вмр.

Тем кто заинтересован, просьба написать в проект:

1. Есть ли опыт работы со спортивными сайтами.

2. Понятно ли задание и есть ли навыки аккуратного заполнения

3. Сможете ли публиковать по 10 обзоров каждый день.

4. Стоимость одного обзора (например 1у.е.)

5. Что будет в обзоре за эту плату.

13 лет назад
Xopca
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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