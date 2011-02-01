Контент-менеджер на спортивный сайт

Основные требования: 1) Опыт контент-менеджмента 2) Знание специфики работы на следующих площадках: Вконтакте, ЖЖ, Твиттер. 3) Отличное владение русским языком Дополнительно: 1) Знание юридической тематики Обязанности: • Размещение новостей, статей, материалов на сайте компании, вконтакте • Обработка и размещение статей в жж, твиттер
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Здравствуйте!
Ищу человека для выполнения следующей работы:
Каждый день на сайт http://prognozy-na-sport.ru/
необходимо добавлять по 10 обзоров спортивных сайтов. Т.е. вы регистрируетесь и каждый день в удобное вам время публикуете обзоры.
Для обзора сначала нужно будет добавить все сайты спортивного прогнозирования, потом схожих тематик, всего порядка 1000 сайтов в итоге.
Нам не нужно всю 1000 за день нам нужны качественные 10 обзоров , но каждый день, под словом качественный я имею ввиду, сделанный на совесть, как он будет выглядеть я не знаю, что вы в него включите решать вам, скрин сайта или только текстовое описание решать вам, но перегружать тоже не стоит, главное оформить красиво и с толком.
Обзоры нужны для того чтобы пользователи комментировали и обсуждали эти сервисы их плюсы и минусы, поэтому если вы разбираетесь в спорте, вам будет интереснее работать.
Нужен один человек, оплата раз в неделю,через 7 дней после начала, вмр.
Тем кто заинтересован, просьба написать в проект:
1. Есть ли опыт работы со спортивными сайтами.
2. Понятно ли задание и есть ли навыки аккуратного заполнения
3. Сможете ли публиковать по 10 обзоров каждый день.
4. Стоимость одного обзора (например 1у.е.)
5. Что будет в обзоре за эту плату.
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