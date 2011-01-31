Контент-менеджер (девушка) на сайт для копипаста

Администрации: работа заключается не в копировании запрещенного контента, а в копировании кодов видео с открытых источников rutube, youtube, etc.

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Требуется человек (лучше девушка), умеющий копировать embed-код из видеохостингов и вставлять на сайт через админку.

Тематика сайта - футбол. Даже если вы ничего не понимаете в футболе - в данной вакансии это не главное. Вам ничего додумывать не придется. Главное - смотрите требования.

Обязанности:

В заданное время суток (10-12 вечера или 8-10 утра пятница-понедельник) искать на других сайтах информацию и вставлять на сайт. Возможна еще работа в другие дни. Например, есть чемпионаты 1 раз в 2 недели по средам и четвергам.

Требования:

- нужны пунктуальные в работе люди. Чтобы я не гонялся за вами и не напоминал, что прошел матч.

- нужны ответственные (потому предпочтение - девушкам), чтобы не забывали смотреть в календарь матчей.

- фанатство футбола не требуется

- копирайтинг/рерайт на сайте не требуется.

У вас будет календарь матчей, вы смотрите в какой день, какой матч - и копируете потом его код.

Необходимо будет запомнить названия 10 чемпионатов, и что следующий тур идет после предыдущего.

Оплата 10 центов за материал. Сможете зарабатывать 50-100 долл/мес у нас. Если вы ответственны - работаете долго с нами.

Если есть вопросы - уточняйте. Не спамьте личку сообщениями, только с вопросами обращайтесь.

В предложении опишите ваше текущее положение. Например: Мама в декрете, умею пользоваться интернетом. В ближайший год на работу не выхожу, нужен стабильный доход. С календарем матчей обязуюсь разобраться.