Контент-менеджер (девушка) на сайт для копипаста

Требуется контент-менеджер для постоянного долговременного сотрудничества. Обязанности: 1. Размещение новой информации (статьи, описания товаров) на сайтах, в т.ч. интернет магазинах. Сайтов много, в основном строительной тематики. 2. Существующие тексты и картинки нужно привести в порядок. 3. Поиск, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Администрации: работа заключается не в копировании запрещенного контента, а в копировании кодов видео с открытых источников rutube, youtube, etc.
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Требуется человек (лучше девушка), умеющий копировать embed-код из видеохостингов и вставлять на сайт через админку.
Тематика сайта - футбол. Даже если вы ничего не понимаете в футболе - в данной вакансии это не главное. Вам ничего додумывать не придется. Главное - смотрите требования.
Обязанности:
В заданное время суток (10-12 вечера или 8-10 утра пятница-понедельник) искать на других сайтах информацию и вставлять на сайт. Возможна еще работа в другие дни. Например, есть чемпионаты 1 раз в 2 недели по средам и четвергам.
Требования:
- нужны пунктуальные в работе люди. Чтобы я не гонялся за вами и не напоминал, что прошел матч.
- нужны ответственные (потому предпочтение - девушкам), чтобы не забывали смотреть в календарь матчей.
- фанатство футбола не требуется
- копирайтинг/рерайт на сайте не требуется.
У вас будет календарь матчей, вы смотрите в какой день, какой матч - и копируете потом его код.
Необходимо будет запомнить названия 10 чемпионатов, и что следующий тур идет после предыдущего.
Оплата 10 центов за материал. Сможете зарабатывать 50-100 долл/мес у нас. Если вы ответственны - работаете долго с нами.
Если есть вопросы - уточняйте. Не спамьте личку сообщениями, только с вопросами обращайтесь.
В предложении опишите ваше текущее положение. Например: Мама в декрете, умею пользоваться интернетом. В ближайший год на работу не выхожу, нужен стабильный доход. С календарем матчей обязуюсь разобраться.
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