Требуется Контент-менеджер Требуется набор содержимого сайта www.daytrack.ru Техническое задание приложено. Есть ролик для обучения ввода - в ТЗ. Цена за одну запись - до 5 руб. Предложения пишите в личку или на [email protected]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется контент-менеджер для развлекательного сайта. Обязанности: классификация контента, наполнение контентом.
Приветствуются начальные знания сео, умение писать тексты и знание интернет-мемов.
Работа с гибким графиком, от 20 часов в неделю.
Кандидатам просьба писать:
1) Желаемую ставку почасовой оплаты
2) Что-нибудь очень смешное с вашей точки зрения (цитата, картинка, видеоролик)
3) Какие теги поставите вот этой картинке?
http://gyazo.com/3e5646fa861af6aeebea61bfb3c993c7.png
4) Ваши навыки в области сео и копирайтинга.
Без этих вещей заявки не рассматриваются.
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