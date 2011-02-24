Контент-менеджер в крупный интернет-магазин

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Для работы на постоянной основе в интернет-магазине требуется опытный контент-менеджер.

От вас требуется резюме и портфолио ваших работ для конкретных сайтов. Также жду от вас ссылки на конкретные карточки товаров, которые вы обрабатывали для этих сайтов.

Ассортимент магазина очень широкий, поэтому у вас должен быть соответствующий кругозор и опыт, чтобы описания этих товаров качественно обработать и красиво преподнести.

Также жду от вас ожидаемую стоимость вашей работы за час.

Желательно, если вы проживаете в Москве или Подмосковье. Но рассматриваются также кандидаты из других городов и стран.

13 лет назад
dnsl
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
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