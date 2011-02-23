Контент-менеджер в интернет-магазин

Имеется работающий интернет-магазин зоотоваров на osCommerce как онлайн-копия существующего зоомагазина. Нужен человек, который будет приходить в магазин по запросу и в офисе актуализировать состояние товаров в интернет-магазине в соответствии с реальным магазином.

Нужно для начала откорректировать товары, цены, описания, фото, чтобы привести их в соответствие с реальным магазином. Далее нужно будет поддерживать каталог товаров в актуальном состоянии в соответствии с поставками.

Работа не разовая, а поддержка магазина с почасовой оплатой.

Желателен опыт работы с osCommerce, опыт наполнения сайтов.

Магазин находится в Киеве.

Указывайте пожалуйста свою почасовую ставку.