Ищем контент-менеджера на полную занятость

Для постоянного сотрудничества требуется контент-менеджер. На сегодняшний день необходимо наполнить несколько сайтов. Работа с системой управления контентом TYPO3.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется контент-менеджер/менеджер проекта на полную занятость для постоянного сопровождения нескольких проектов.
Основные задачи:
* Написание писем-сообщений для контрагентов
* Поддержка новостной ленты (редко)
* Написание текстов для страниц, описывающих принципы работы сайта, его функции, полезность для пользователей и т.д.
* Проверка добавленного пользователями контента
* Написание интересных статей (несколько раз в неделю, тематика - финансы/инвестиции/предпринимательство, на первых порах будет оказываться помощь и предлагаться идеи по темам статей)
* Техническое наполнение контентом (например, развитие раздела "энциклопедия")
* Публикуемый контент будет автоматически кросс-публиковаться в другие соц.-сети (LiveJournal,FaceBook, Twitter, vKontakte) - требуется изредка поддерживать активность в этих сетях (скорее, даже реагирование на активность юзеров в этих сетях)
Требования:
0) Абсолютная грамотность. Для дальнейших обсуждений в своем предложении необходимо указать ошибки, допущенные в тексте выше, а также участки текста, написанные "не по-русски".
1) Портфолио статей. Ссылки на публикации в ЖЖ/FaceBook/Личный блог.
2) Проживание в Москве или готовность приехать для прохождения собеседования.
3) Желательна большая личная аудитория читателей.
Предложения оставляйте только здесь (личные сообщения не просматриваются).
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