Ищем контент-менеджера на полную занятость

Требуется контент-менеджер/менеджер проекта на полную занятость для постоянного сопровождения нескольких проектов.

Основные задачи:

* Написание писем-сообщений для контрагентов

* Поддержка новостной ленты (редко)

* Написание текстов для страниц, описывающих принципы работы сайта, его функции, полезность для пользователей и т.д.

* Проверка добавленного пользователями контента

* Написание интересных статей (несколько раз в неделю, тематика - финансы/инвестиции/предпринимательство, на первых порах будет оказываться помощь и предлагаться идеи по темам статей)

* Техническое наполнение контентом (например, развитие раздела "энциклопедия")

* Публикуемый контент будет автоматически кросс-публиковаться в другие соц.-сети (LiveJournal,FaceBook, Twitter, vKontakte) - требуется изредка поддерживать активность в этих сетях (скорее, даже реагирование на активность юзеров в этих сетях)

Требования:

0) Абсолютная грамотность. Для дальнейших обсуждений в своем предложении необходимо указать ошибки, допущенные в тексте выше, а также участки текста, написанные "не по-русски".

1) Портфолио статей. Ссылки на публикации в ЖЖ/FaceBook/Личный блог.

2) Проживание в Москве или готовность приехать для прохождения собеседования.

3) Желательна большая личная аудитория читателей.

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