Для постоянного сотрудничества требуется контент-менеджер. На сегодняшний день необходимо наполнить несколько сайтов. Работа с системой управления контентом TYPO3.
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Уважаемые фрилансеры! На постоянную работу требуется контент-менеджер. Работать придется с различными проектами: от детских товаров до промышленного оборудования.
Пожелания к кандидатам:
- наличие свободного времени в дневное время
-желательно высшее образование
-внимательность и аккуратность
В идеале подойдет молодой пенсионер из России, неработающий. Оплата пока предлагается сдельная. Резюме можно отправить на адрес [email protected] Заранее спасибо!
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