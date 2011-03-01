Контент-мененджер на постоянное сотрудничество

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Нужен контент менеджер на постоянной основе. Работа удаленная.

Требования

Умение работать в текстовом редакторе

Начальные знания HTML

Желательно опыт работы с umi cms, bitrix

Условия

http://goo.gl/m9OSq

13 лет назад
lhavi
38 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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