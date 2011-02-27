Требуется контент-менеджер (сельское хозяйство)

Требуется контент-менеджер для ежедневного мониторинга и составления обзоров СМИ, а также публикации других материалов на сайте.

Средний ежедневный объем публикаций от 10 до 60 (по договоренности и в зависимости от тематики).

Приветствуется знание и понимание рынков сельского хозяйства.

Работа требуется внимания, много требований по подбору материалов и параметров в форме добавления.

Оплата от 5ти рублей за публикацию.