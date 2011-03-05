Необходим контент-менеджер

В IT компанию требуется копирайтер со знанием английского языка. Основные задачи: - написание на английском языке статей о программных продуктах на форумах, сайтах и т.д. - мониторинг рынка IT технологий и др. Требования: - английский язык - свободное владение ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Обязанности:
Наполнение сайта контентом
Требования:
Высшее образование желательно
Грамотный русский язык
Обзорные знания, опытный пользователь компьютера
Умение добиваться поставленных задач
Приветствуется опыт работы в данной сфере
Условия:
Заработная плата 40000 руб.
Скидка работникам на приобретение продукции
- Похожие заказы
- Наполнение сайтовнет заявокЗакрыт13 лет назад
Ищу постера для активного постинга на тематические форумы,блоги и социальные сети. А так же необходим копирайтер. Все подробности при личной переписке. Оставляйте координаты для связи а так же желаемый гонорар за 1 сообщение. P.S. ...Наполнение сайтов27 заявокЗакрыт13 лет назад
Помощники нужны только женского пола. Для работы в разных системах управления сайтами. Опыт приветствуется, но не является главным условием. Главное - желание работать. Оперативность, ежедневная работа и присутствие в ICQ. Работа оплачивается через Яндекс.деньги, Вебмани. Для уточнения и с ...Наполнение сайтов28 заявокЗакрыт13 лет назад
Студия ищет контент-менеджера для постоянного сотрудничества, пока что удаленного. Если будете отлично справляться - готовы взять в офис (Санкт-Петербург). Если уровень нас устроит - оклад будет фиксированным, а не попроектно. Обязанности: - размещение готовых материалов на сайтах клиентов - ...Наполнение сайтов14 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен контент менеджер на постоянной основе. Работа удаленная. Требования Умение работать в текстовом редакторе Начальные знания HTML Желательно опыт работы с umi cms, bitrix Условия http://goo.gl/m9OSqНаполнение сайтов22 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
На сайт http://optiua.net/ требуется контент -менеджер. Задачи контент-менеджера - написание, копирайтинг статей в разделе "статьи" Для дополнительных справок обращайтесь на сайт http://optiua.net/ к пользователю svn_dneprНаполнение сайтов11 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется контент-менеджер для ежедневного мониторинга и составления обзоров СМИ, а также публикации других материалов на сайте. Средний ежедневный объем публикаций от 10 до 60 (по договоренности и в зависимости от тематики). Приветствуется знание и понимание рынков сельского ...Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт13 лет назад
Интернет-проекту IT-тематики на постоянную работу требуется контент-менеджер Требования: - опыт работы с контентом сайтов не менее года - ориентирование в компьютерной технике и IT-направлении - базовые навыки SEO-оптимизации - внимательность и обязательность - приветствуется опыт работы с контекстной рекламой Google AdWords,ЯндексДирект Задачи: - ...Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $1500
Обязанности: Наполнение контента сайта: размещение информации о товарах; Обработка фотографий в Adobe Photoshop CS3. Требования: Высшее/неоконченное высшее образование (желательно техническое или филологическое). ПК- уверенный пользователь: знания Adobe Photoshop CS3. Кандидат на должность «Контент-менеджер» должен обладать отличным знанием грамматики и стилистики русского ...Наполнение сайтов20 заявокЗакрыт13 лет назад
Уважаемые фрилансеры! На постоянную работу требуется контент-менеджер. Работать придется с различными проектами: от детских товаров до промышленного оборудования. Пожелания к кандидатам: - наличие свободного времени в дневное время -желательно высшее образование -внимательность и аккуратность В идеале подойдет молодой пенсионер ...Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт13 лет назад