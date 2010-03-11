Парсинг каталогов

Нужно пропарсить каталоги в файлы по нашему формату.

Плачу 1-2 рубля за каталог.

Если напишите УНИВЕРСАЛЬНЫЙ скрипт для парсинга, а не будете перебирать каталоги руками можно будет обсудить цену за скрипт.

Все подробности только в ICQ:575383190