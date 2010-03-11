Задание. 1. Нужно просканировать, распознать и разместить на сайте книгу. Книга большая около 1000 страниц. Качество хорошее (новое издание) Тематика православие - монастыри Греции. 2. Разместить на блоге ...
Парсинг каталогов
Нужно пропарсить каталоги в файлы по нашему формату.
Плачу 1-2 рубля за каталог.
Если напишите УНИВЕРСАЛЬНЫЙ скрипт для парсинга, а не будете перебирать каталоги руками можно будет обсудить цену за скрипт.
Все подробности только в ICQ:575383190
Заявки фрилансеров
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