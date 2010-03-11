Комментарии в блогах

Не СПАМ. Нужно оставлять разумные, осмысленные, грамотные по тематике моего ресурса (http://vamproekt.com) комментарии на 1-3 предложения в любых русскоязычных блогах. Списки блогов берете сами из блог-каталогов.

Один комментарий в блоге. Все комментарии разные. Имя и урл я дам. Оставляем комментарий только в тех блогах, которые допускают урл.

Постить на РАЗНЫХ блогах, которые вы сами подбираете. Блоги любые, но не лезьте с комментариями на явно личные блоги.

На ЖЖ, ЛИ и т.п. блогосистемах нет урла в подписи, поэтому они не подходят.

Данный мною урл вы указываете в поле "Вебсайт" комментария, не в теле комментария.

Оплата: по цене будем договариваться (давайте предложения). Оплата по предоставлении списков урлов откомментированных постов.

Приветсвуются другие предложения по продвижению.