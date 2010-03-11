Задание. 1. Нужно просканировать, распознать и разместить на сайте книгу. Книга большая около 1000 страниц. Качество хорошее (новое издание) Тематика православие - монастыри Греции. 2. Разместить на блоге ...
Заполнить интернет-магазин товарами
Здравствуйте.
Нам необходим человек (или несколько) для наполнения товаровами интернет-магазина.
Цена за 1 товар -- 0.50 грн.
Оплата по факту.
За подробностями прошу в ICQ (есть в моём профиле).
Выбранный исполнитель
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