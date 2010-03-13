Перенести описание товаров на другой сайт

Добавить материал на сайт www.mir-van.ru

Нужно просто с одного сайта перенести товар на www.mir-van.ru через админ

панель.

Источник: mirvann.ru/

Нужно перенести весь каталог, – в соответствующие разделы сайта

www.mir-van.ru

Если на www.mir-van.ru соответствующих разделов/подразделов нет, – то

создать их.

Идея просто в том, чтоб был перенесен весь материал и система каталога была

логичной и упорядоченной – удобной для поиска и пользования посетителями.

Картинки уже размещены. Осталось только перенести текст.

Поставить просто описание, как оно уже сделано на сайте-источнике.

Уже есть скачанные с сайта источника описания вместе с картинками и

сохранены.

Товаров около 2000