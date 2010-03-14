Комментирование новостей на сайте.

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Закрыт22 заявки464 просмотра

Требуется комментирование новостей на сайте.

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Тематика: мировые новости, новости России, события и проишествия.

Предпочтение - исполнителям с меньшей ценой.

P.S. В личку не писать.

15 лет назад
andreyv
Андрей 
41 год
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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