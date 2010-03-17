Наполнение сайта

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Завершен4 заявки233 просмотра

Добрый день!

Есть сайт для скачивания саундтреков из фильмов, сериалов и т.д.

Ищу людей для добавления на сайт саундтреков (в частности партнеров). Что требуется делать:

Находите саундтреки (как находить более популярные я расскажу), заливаете на 2-3 файлообменника в архиве zip и добавляете новость на сайт (рисунок к саундтреку, ссылки на файлообменники и текст где только указывается количество саундтреков и общую длительность саундтреков) - сложного ничего нету.

Варианты оплаты:

1. Вы заливаете архивы на файлообменники под моим логином и получаете за каждый добавленный саундтрек соответственно больше.

2. Вы заливаете архивы на файлообменники под своим логином и получаете за каждый добавленный саундтрек совсем чуть-чуть, но в дальнейшем вы будете получать хорошую прибыль ежедневно за скачивания саундтреков с файлообменников (от 5$ в день, ничего не делая).

Хотелось бы услышать ваши цены за добавление одного саундтрека на сайт для первого и второго варианта.

Так же, оставляйте контакты.

Спасибо.

15 лет назад
klaus
Толя 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
54 отзыва(-2)

Выбранный исполнитель

aniel
45 лет
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад
$20
1 день
Недавно начал сотрудничать с Аней - результатами очень доволен :) Аня, отлично заполняет сайт качественным контентом + сама еще проявляет инициативу, по этому на выходе у сайта отличные и интересные новости :) Так же Аня, просто хороший и веселый человек, по этому сотрудничество становиться еще приятнее :) Так что если вы еще сомневаетесь, предложить ли Ане работу - спешите, пока этого не сделал кто-то другой :) За качество ручаюсь ;) Успехов в делах!
Начали сотрудничать с этим заказчиком. Знаю, что самое интересное еще впереди, но то, что я уже имею-весьма радует. Отличный и знающий свое дело босс и просто хороший человек! К положительным отзывам добавляю с удовольствием свой! Работать под его началом - одно удовольствие.Надеюсь на долгое сотрудничество!

Заявки фрилансеров

aniel
45 лет
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад

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