Наполнение сайта

Добрый день!

Есть сайт для скачивания саундтреков из фильмов, сериалов и т.д.

Ищу людей для добавления на сайт саундтреков (в частности партнеров). Что требуется делать:

Находите саундтреки (как находить более популярные я расскажу), заливаете на 2-3 файлообменника в архиве zip и добавляете новость на сайт (рисунок к саундтреку, ссылки на файлообменники и текст где только указывается количество саундтреков и общую длительность саундтреков) - сложного ничего нету.

Варианты оплаты:

1. Вы заливаете архивы на файлообменники под моим логином и получаете за каждый добавленный саундтрек соответственно больше.

2. Вы заливаете архивы на файлообменники под своим логином и получаете за каждый добавленный саундтрек совсем чуть-чуть, но в дальнейшем вы будете получать хорошую прибыль ежедневно за скачивания саундтреков с файлообменников (от 5$ в день, ничего не делая).

Хотелось бы услышать ваши цены за добавление одного саундтрека на сайт для первого и второго варианта.

Так же, оставляйте контакты.

Спасибо.