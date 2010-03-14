Наполнение интернет магазина

Требуется внести около 2000 товарных позиций в базу данных интернет магазина. Информация берется с сайтов схожей тематики - от вас грамотные изменения (климатическое оборудование). От вас требуется ответственность, грамотный русский язык, графич. программы на хорошем пользовательском уровне, усидчивость и оперативность.

Внимание!: Если вы "сильно заняты", "у вас нет времени", "полно других проектов которые взял по случаю... " или "такая работа не для меня" - то не надо вводить в заблуждение своей готовностью "прямо сейчас приступить к работе...". Да кстати - тинейджерам работу не предлагаю.