Интернет магазин одежды, обуви и сумок ищет контент менеджера, который будет обновлять информацию на сайте 1 раз в три дня по выданному материалу (фото, написание названия товара, выставление цвета, размера и бренда - цену, описание ...
Копипаст интересной информации с форума
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ася:пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)
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