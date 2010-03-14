Наполнение интернет магазина

Интернет магазин одежды, обуви и сумок ищет контент менеджера, который будет обновлять информацию на сайте 1 раз в три дня по выданному материалу (фото, написание названия товара, выставление цвета, размера и бренда - цену, описание - ничего не нужно больше) в объеме 300 товаров в день. В идеале хотелось бы найти менеджера который бы работал первые 2 месяца на испытательном сроке на проценте от продаж, а после на фиксированной оплате. После того как испытательный срок закончится и з-п будет установлена ежемесячная условия будут оговорены еще раз, поскольку мы планируем что человек уже будет в теме и сможет нормально наполнять товар (ситуация постоянно меняется по товару).

Нам не нужны люди которые будут ставить цену за наполнение 1 товара, у нас нет желания работать сдельно, нам нужен человек на перспективу, так как работа будет.