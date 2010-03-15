Доработка сайта (размещение контента)

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт9 заявок242 просмотра

Доброго времени суток.

Сайт на джумле. Нужно разместить контент, возможно, потребуется частичная верстка. Более полная информация на емейл.

Бюджет проекта: 500-1000 рублей

Сроки: 1-2 дня

Joomla
15 лет назад
astarot82
Петр 
42 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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