Наполнить ИМ

Интернет магазин одежды, обуви и сумок ищет контент менеджера, который будет обновлять информацию на сайте 1 раз в три дня по выданному материалу (фото, написание названия товара, выставление цвета, размера и бренда - цену, описание ...
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Необходимо наполнить интернет-магазин shop script premium. порядка 250 позиций
фото+краткое описание (одинаковое для группы товаров)
сделать нужно сегодня
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