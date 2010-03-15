Отстроить сайт на joomla 1.5

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт11 заявок184 просмотра

Привести "главную" в порядок создать категории, разделы. Настроить модули под разделы. В общем, сделать так, чтобы "автор" мог просто и быстро вставлять статьи. Написать с инструкцию для "чайника".

Сайт стоит, дизайн менять не надо...

Ищу кого-то в связи с нехваткой времени, уровень "сложности" понимаю.. По хорошему на все уйдет не больше двух часов.

Joomla
15 лет назад
triste
42 года
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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