Требуется наполнение товарами

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт27 заявок494 просмотра

Что нужно:

1) находите фото товара. Делаете две штуки 250 на 250 px, 150 на 150 px + исходник

2) находите описание краткое и полное. Копируете в блокнот

3) все это в папку, папку называете именем товара, архивируете и отправляете мне.

Вбивать товар не нужно.

Товаров много. Собственно все. Предлагайте цену за один товар (цену более 0,5 wmz за штуку не рассматриваю)

15 лет назад
anodin
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранные исполнители

Hellena_S
Елена 
46 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
15 лет назад
$1
1 день
anya_kolibri
Аня 
42 года
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
5 отзывов
15 лет назад
$30
5 дней
jeniok
39 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
15 лет назад
$25
1 день

Заявки фрилансеров

Hellena_S
Елена 
46 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
15 лет назад
anya_kolibri
Аня 
42 года
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
5 отзывов
15 лет назад
jeniok
39 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
15 лет назад

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