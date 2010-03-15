Требуется регулярное обновление , то есть постоянное текстовое сопровождение сайта - тематика бизнес идеи -идеи для открытия бизнеса. Примеры статей good-business.ru/biznes-idei/mini-biznes-plan-proizvodstva-pitstsyi.html gotm.ru/11.htm hobiz.ru/business/bplan/invest/ openbusiness.ru/html/avtoservis1.htm Кол-во контента около 5к ...
Требуется наполнение товарами
Что нужно:
1) находите фото товара. Делаете две штуки 250 на 250 px, 150 на 150 px + исходник
2) находите описание краткое и полное. Копируете в блокнот
3) все это в папку, папку называете именем товара, архивируете и отправляете мне.
Вбивать товар не нужно.
Товаров много. Собственно все. Предлагайте цену за один товар (цену более 0,5 wmz за штуку не рассматриваю)
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