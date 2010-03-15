Требуется наполнение товарами

Что нужно:

1) находите фото товара. Делаете две штуки 250 на 250 px, 150 на 150 px + исходник

2) находите описание краткое и полное. Копируете в блокнот

3) все это в папку, папку называете именем товара, архивируете и отправляете мне.

Вбивать товар не нужно.

Товаров много. Собственно все. Предлагайте цену за один товар (цену более 0,5 wmz за штуку не рассматриваю)