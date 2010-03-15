Имеется сайт (каталог товаров). Нужно его наполнить описаниями продукции. Сам сайт сделан на html, поэтому потребуется минимальное знание верстки. 2 типа страниц: список товаров (название, описание, маленькая картинка, вес) описание товара ...
Регулярное обновление, тематика бизнес идеи
Требуется регулярное обновление , то есть постоянное текстовое сопровождение сайта - тематика бизнес идеи -идеи для открытия бизнеса.
Примеры статей
good-business.ru/biznes-idei/mini-biznes-plan-proizvodstva-pitstsyi.html
hobiz.ru/business/bplan/invest/
openbusiness.ru/html/avtoservis1.htm
Кол-во контента около 5к в будний день. Оплата 150 у.е. в месяц.(2 раза в месяц переводами)Вмз или приват 24 (Украина)
Предоплата возможна только если есть траст у вас, у меня бл>130, перс.
Тип контента - глубокий рерайт, проверку на уникальность чтобы проходил сервисами, не копипаст с редактированием, заменой слов.
Т.е. ежедневно выбрать тему-которой нет на сайте, найти источники отрерайтить, вставить в джумлу, найти и отредактировать
картинку по теме статьи .Более полное тз по запросу.
Заявки фрилансеров
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