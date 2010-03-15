Регулярное обновление, тематика бизнес идеи

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт14 заявок383 просмотра

Требуется регулярное обновление , то есть постоянное текстовое сопровождение сайта - тематика бизнес идеи -идеи для открытия бизнеса.

Примеры статей

good-business.ru/biznes-idei/mini-biznes-plan-proizvodstva-pitstsyi.html

gotm.ru/11.htm

hobiz.ru/business/bplan/invest/

openbusiness.ru/html/avtoservis1.htm

Кол-во контента около 5к в будний день. Оплата 150 у.е. в месяц.(2 раза в месяц переводами)Вмз или приват 24 (Украина)

Предоплата возможна только если есть траст у вас, у меня бл>130, перс.

Тип контента - глубокий рерайт, проверку на уникальность чтобы проходил сервисами, не копипаст с редактированием, заменой слов.

Т.е. ежедневно выбрать тему-которой нет на сайте, найти источники отрерайтить, вставить в джумлу, найти и отредактировать

картинку по теме статьи .Более полное тз по запросу.

HTMLJoomla
14 лет назад
SfinksN
43 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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