Требуется сделать редизайн шапки http://goldstarinfo.ru/wp-content/themes/sportsandhealth/images/Header.png на сайте goldstarinfo.ru. Размер оставить такой же как у этой, цвета чтобы были гармоничны с цветами сайта.А также нужно чтобы были видны тексты на фоне шапки которые сейчас там есть.Первый - ...
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $150
Требуется регулярное обновление сайта тематики бизнес-идеи, кол-во текста 5к в будний день (2 статьи) также подобрать тему которой нет на сайте, вставить картинку, выделить основное жирным. Подробности в личку.Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт12 лет назад
- $150
Требуется регулярное обновление , то есть постоянное текстовое сопровождение сайта - тематика бизнес идеи -идеи для открытия бизнеса. Примеры статей good-business.ru/biznes-idei/mini-biznes-plan-proizvodstva-pitstsyi.html gotm.ru/11.htm hobiz.ru/business/bplan/invest/ openbusiness.ru/html/avtoservis1.htm Кол-во контента около 5к в будний день. Оплата 150 у.е. в месяц.(2 раза в месяц переводами)Вмз ...Наполнение сайтов14 заявокЗакрыт13 лет назад
Проблемы с файлами, некоторые файлы которые пишутся - локальные не грузятся, страница не создается, решил пересоздать их в глобальные .После пишет Fatal error - attempt to access unpublished file by non-admin user Также есть файлы-сироты, или ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
- $10000
Требуется создание автопортала под ключ, по функционалу, юзабилити похожее ресурсы- autoua.net automania.ru carsguru.ru Необходимо выполнить с учетом стабильной работоспособности при высокой нагрузке(траффике), с соблюдением хорошего юзабилити и дизайна, аналогично как в примерах. Ориентировочный бюджет до 10к, оплата wmz.Тз есть. Просьба ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен15 лет назад