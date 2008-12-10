SfinksN

Владимир Васильченко SfinksN

 
41 годУкраина/Борислав
15 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Нужен редизайн шапки

    Требуется сделать редизайн шапки http://goldstarinfo.ru/wp-content/themes/sportsandhealth/images/Header.png на сайте goldstarinfo.ru. Размер оставить такой же как у этой, цвета чтобы были гармоничны с цветами сайта.А также нужно чтобы были видны тексты на фоне шапки которые сейчас там есть.Первый - ...

    WordPress
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Обновление сайта тематики бизнес.

    $150

    Требуется регулярное обновление сайта тематики бизнес-идеи, кол-во текста 5к в будний день (2 статьи) также подобрать тему которой нет на сайте, вставить картинку, выделить основное жирным. Подробности в личку.

    Наполнение сайтов8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Регулярное обновление, тематика бизнес идеи

    $150

    Требуется регулярное обновление , то есть постоянное текстовое сопровождение сайта - тематика бизнес идеи -идеи для открытия бизнеса. Примеры статей good-business.ru/biznes-idei/mini-biznes-plan-proizvodstva-pitstsyi.html gotm.ru/11.htm hobiz.ru/business/bplan/invest/ openbusiness.ru/html/avtoservis1.htm Кол-во контента около 5к в будний день. Оплата 150 у.е. в месяц.(2 раза в месяц переводами)Вмз ...

    HTMLJoomla
    Наполнение сайтов14 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Починить джумла remonstory

    Проблемы с файлами, некоторые файлы которые пишутся - локальные не грузятся, страница не создается, решил пересоздать их в глобальные .После пишет Fatal error - attempt to access unpublished file by non-admin user Также есть файлы-сироты, или ...

    Joomla
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание функционального автопортала

    $10000

    Требуется создание автопортала под ключ, по функционалу, юзабилити похожее ресурсы- autoua.net automania.ru carsguru.ru Необходимо выполнить с учетом стабильной работоспособности при высокой нагрузке(траффике), с соблюдением хорошего юзабилити и дизайна, аналогично как в примерах. Ориентировочный бюджет до 10к, оплата wmz.Тз есть. Просьба ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
Ma_Rgo
38 летЛатвия
12 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Нужен редизайн шапки
Хороший заказчик. Знает что хочет. Побольше бы таких;) С уважением, Марго.
Качество работы - скорость понравилось.
Ответный отзыв
batonych
38 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$10000
10 баллов
15 лет назад
Создание функционального автопортала
Буду краток. Супер заказчик :)
Сложный проект выполнен хорошо, сроки, пожелания соблюдены , работы были выполнены по программингу,дизайну, контенту, респект
Ответный отзыв