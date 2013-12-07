Нужен редизайн шапки

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен10 заявок198 просмотров

Требуется сделать редизайн шапки http://goldstarinfo.ru/wp-content/themes/sportsandhealth/images/Header.png на сайте goldstarinfo.ru.

Размер оставить такой же как у этой, цвета чтобы были гармоничны с цветами сайта.А также нужно чтобы были видны тексты на фоне шапки которые сейчас там есть.Первый - здоровье быт... Второй лечение народными.Сменить надо т.к. эта старая саттелитная какая то.

WordPress
11 лет назад
SfinksN
43 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Ma_Rgo
39 лет
14 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад
$100
3 дня
Качество работы - скорость понравилось.
Хороший заказчик. Знает что хочет. Побольше бы таких;) С уважением, Марго.

Заявки фрилансеров

Ma_Rgo
39 лет
14 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад

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