Отредактировать дизайн.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен11 заявок193 просмотра

Здравствуйте. Есть продающий сайт-одностраничник, сделанный на шаблоне. Сделан непрофессионалом, поэтому возникла потребность переделать. Нужно сделать похожий дизайн, практически такой же, но так, чтобы смотрелось более органично и целостно, улучшить шрифты, может быть немного сменить цветовую гамму, сделать более продающим. Пишите примерную стоимость работы и сроки.

11 лет назад
vitalikterentev
Виталий 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

janizary
Антон 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$100
1 день
Антон сделал все качественно и в срок, исправил все недочеты, которые были сделаны, все очень понравилось ,обращайтесь, не пожалеете!
Очень доволен сотрудничеством с Виталием! Понятное задание, конструктивное обсуждение и незамедлительная оплата. Рекомендую как порядочного и пунктуального заказчика.

Заявки фрилансеров

janizary
Антон 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад

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