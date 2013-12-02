Найти готовые шаблоны дизайна

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Закрыт1 заявка163 просмотра

Нужно найти до 20 шаблонов по следующим критериям:

a. Минималистский дизайн с большой формой поиска, расположенной максимально по центру экрана. Визуально главная страница шаблона должна напоминать поисковую систему.

b. Пастельные тона, желательно однотонные – серый, голубой, белый, жёлтый

c. Предпочтения для CMS Joomla от 2,5, VirtueMart и osCommerce

d. Искать можно как платные (top1000templates.com, templatemonster.com/ru), так и бесплатные шаблоны

e. Отчёт предоставляется в виде ссылки на шаблон

Оплата по факту или СБС

Указывайте, пожалуйста цену и сроки в проекте

Joomla
11 лет назад
AlexandrYY
Александр 
50 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
36 отзывов(-5)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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