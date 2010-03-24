Заполнение сайта

Необходимо заполнять сайт сериалами, а именно

1) название серии

2) описание

3) код серии

пример тут http://serialionline.ru/

Искать самому нечего не надо источник я предоставлю, и расскажу как добавлять информацию на сайт, главное следить за рерайтингом. Необходимо 2-3 человека.

Для более детального пояснения и размера оплаты пишите в асю 289пять7два865