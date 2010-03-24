Заполнение сайта

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Завершен10 заявок379 просмотров

Необходимо заполнять сайт сериалами, а именно

1) название серии

2) описание

3) код серии

пример тут http://serialionline.ru/

Искать самому нечего не надо источник я предоставлю, и расскажу как добавлять информацию на сайт, главное следить за рерайтингом. Необходимо 2-3 человека.

Для более детального пояснения и размера оплаты пишите в асю 289пять7два865

15 лет назад
joker-rus
Сергей 
41 год
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Darkness-brd
Владимир 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад
$10
12 дней
Отлично справляется с поставленной задачей в оговоренные сроки, рекомендую!
Суть работы была сразу же точно, понятно и подробно расписана . Доходчиво описаны все нюансы. Оплата производилась точно в срок без каких либо задержек. В процессе работы стало понятно что Сергей человек вежливый, честный и свое дело знает.

Заявки фрилансеров

Darkness-brd
Владимир 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад

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