Наполнение форума спортивной тематики

Требуется наполнение форума по тематике спорт/волейбол по заданным темам в форуме. Сообщения осмысленные, тематические - не более 5 аккаунтов не более 5 сообщений в день от каждого ежедневно, в течении 21 дня. Оплата понедельно - по понедельникам-вторникам. Аккаунты каждые 7 дней регистрируются новые.

Оплата на Ваш выбор: wmz, wmr, Яндекс, безопастная сделка.

Только качественная работа.

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