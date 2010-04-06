Приватный проект для А.Агеевой. Наполнение сайта.

Задача - наполнить сайт компании, которая занимается дистрибуцией запчастей для автомобилей. Сайт на платформе Joomla 1.5. Стили прописаны, текст англоязычной версии есть в Word'e, с разбивкой по статьям. Наполнение через визуальный редактор.

Предоставим фтп, админский аккаунт - все для удобства работы.

Объем сайта (русс. контент) - 80 страниц. Текстов немного, порядка 1000 знаков на странице, бывает и того меньше.

Русские тексты полностью готовы, масштабированы и сверстаны. Перевод осуществляется с помощью модуля JoomFish, который позволяет дублировать контент, сохраняя верстку (ее большую часть), и заливать готовый текст