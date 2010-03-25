Наполнение интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен12 заявок322 просмотра

Необходимо залить товары для http://shop.sirius-line.com.ua в раздел "Подставки, Тумбы, Крепления", разместить их по подразделам "Стойки под Hi-Fi компоненты" и "Крепления и кронштейны". Перечень моделей по брэндам прилагается.

Магазин сработан на WA. Расплачиваемся через webmoney. Жду Ваших предложений по срокам и оплате.

15 лет назад
SEvgen
41 год
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

anya_kolibri
Аня 
42 года
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
5 отзывов
15 лет назад
$35
2 дня
Анюта молодец, делает все быстро, качественно, аккуратно.
Хороший заказчик, задание четкое и оплата своевременная. Спасибо! Буду рада дальнейшему сотрудничеству :)

Заявки фрилансеров

anya_kolibri
Аня 
42 года
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
5 отзывов
15 лет назад