Наполнение интернет-магазина

Необходимо залить товары для http://shop.sirius-line.com.ua в раздел "Подставки, Тумбы, Крепления", разместить их по подразделам "Стойки под Hi-Fi компоненты" и "Крепления и кронштейны". Перечень моделей по брэндам прилагается.

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