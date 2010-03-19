Рассылка объявлений

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Завершен6 заявок228 просмотров

Имеются 60 объявлений, тема недвижимость. Их нужно все забить на один портал с объявлениями.

Ваши цены и условия.

15 лет назад
duniak
Павел 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранные исполнители

_dimon_
38 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
1 отзыв
15 лет назад
$4
1 день
Работал с ччеловеком. Все сделано быстро, качественно. Плюсом хочу отметить хорошее обращение с клиентом. буду продолжать сотрудничать!
Очень ответственный заказчик. Оплата вовремя. Всем советую сотрудничать с ним!
sever93
Ваня 
34 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв
15 лет назад
$3
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Maria81
Мария 
44 года
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад
$4
1 день
Работы была выполнена быстро, качественно и исполнительно! С человеком приятно работать! 10 баллов!
Очень добросовестный заказчик,чётко ставит задачу,предлагает преоплату-по сдаче работы-мгновенная оплата согласно договорённости. Спасибо!
angel_1987
Анастасия 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
15 лет назад
$4
1 день
Работал с человеком! Все сделано вовремя и правильно.
все супер

Заявки фрилансеров

_dimon_
38 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
1 отзыв
15 лет назад
sever93
Ваня 
34 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв
15 лет назад
Maria81
Мария 
44 года
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад
angel_1987
Анастасия 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
15 лет назад