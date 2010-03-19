Требуется регулярное обновление , то есть постоянное текстовое сопровождение сайта - тематика бизнес идеи -идеи для открытия бизнеса. Примеры статей good-business.ru/biznes-idei/mini-biznes-plan-proizvodstva-pitstsyi.html gotm.ru/11.htm hobiz.ru/business/bplan/invest/ openbusiness.ru/html/avtoservis1.htm Кол-во контента около 5к ...
Рассылка объявлений
Имеются 60 объявлений, тема недвижимость. Их нужно все забить на один портал с объявлениями.
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