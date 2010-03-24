Поиск по заданному алгоритму статей архиве картинок (алгоритм прост и не отнимет много времени), скачивание нужных картинок и распознание с JPG и TIFF только статей/текста (через Fine Reader или Microsoft Office Imaging Document или любую ...
Необходимо собрать информацию из Википедии
Необходимо собрать информацию по всем субъектам Российской Федерации ( http://tinyurl.com/yc8v4nh )
Берется каждый субъект (республика, область, край и т.п., кроме Москвы и Санкт-Петербурга) и по каждому субъекту вытаскивается список населенных пунктов ( http://tinyurl.com/yzjtplq ). Далее по каждому населенному пункту ( http://tinyurl.com/4b2w4 , если для него существует страница) нужно вытащить географические координаты - широту и долготу (на странице населенного пункта есть специальная ссылка на сайт, где находится эта информация - http://tinyurl.com/ygk3ocv ). Вытаскиваем широту и долготу в десятичном формате: 44.6, 40.083333 (для примера по ссылке).
Все эти данные необходимо подготовить в виде таблицы в Excel'e. Всего надо вытащить данные по 80 субъектам, для одного субъекта все уже сделано, он и будет примером.
Работа рутинная, надо просто пройтись по всем ссылкам и копипастом вытащить всю информацию. Нужно собрать информацию примерно по 1000 населенным пунктам.
Выбранному исполнителю будут даны подробные инструкции и пример выполненной работы для одного субъекта.
Оплата - 30 WMZ. Проект надо сделать как можно быстрее. Срок - 3 дня с момента утверждения в тендере.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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