Необходимо собрать информацию из Википедии

Необходимо собрать информацию по всем субъектам Российской Федерации ( http://tinyurl.com/yc8v4nh )

Берется каждый субъект (республика, область, край и т.п., кроме Москвы и Санкт-Петербурга) и по каждому субъекту вытаскивается список населенных пунктов ( http://tinyurl.com/yzjtplq ). Далее по каждому населенному пункту ( http://tinyurl.com/4b2w4 , если для него существует страница) нужно вытащить географические координаты - широту и долготу (на странице населенного пункта есть специальная ссылка на сайт, где находится эта информация - http://tinyurl.com/ygk3ocv ). Вытаскиваем широту и долготу в десятичном формате: 44.6, 40.083333 (для примера по ссылке).

Все эти данные необходимо подготовить в виде таблицы в Excel'e. Всего надо вытащить данные по 80 субъектам, для одного субъекта все уже сделано, он и будет примером.

Работа рутинная, надо просто пройтись по всем ссылкам и копипастом вытащить всю информацию. Нужно собрать информацию примерно по 1000 населенным пунктам.

Выбранному исполнителю будут даны подробные инструкции и пример выполненной работы для одного субъекта.

Оплата - 30 WMZ. Проект надо сделать как можно быстрее. Срок - 3 дня с момента утверждения в тендере.