Работаю менеджером по продажам строительных материалов. Мне необходима публикация объявлений о продаже строительных материалов. Так как, я только начинающий менеджер, то многого, к сожалению, предложить Вам не могу.

Вкратце мои условия следующие: 10 досок объявлений строительной тематики, 1 объявление, каждый день на каждую доску. И так в течение 15 дней без выходных.

По поводу досок и текста объявления, будем обговаривать. Оплату буду производить после получения отчета в Excel со ссылками на тексты объявлений.

Платить буду по 3,5 рубля за каждое объявление Яндекс-деньгами каждый день по получению отчета, или другим способом, который будет приемлем мне и вам.