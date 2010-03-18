Публикация объявлений

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт8 заявок318 просмотров

Работаю менеджером по продажам строительных материалов. Мне необходима публикация объявлений о продаже строительных материалов. Так как, я только начинающий менеджер, то многого, к сожалению, предложить Вам не могу.

Вкратце мои условия следующие: 10 досок объявлений строительной тематики, 1 объявление, каждый день на каждую доску. И так в течение 15 дней без выходных.

По поводу досок и текста объявления, будем обговаривать. Оплату буду производить после получения отчета в Excel со ссылками на тексты объявлений.

Платить буду по 3,5 рубля за каждое объявление Яндекс-деньгами каждый день по получению отчета, или другим способом, который будет приемлем мне и вам.

15 лет назад
maximnikastroy
Топчу 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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