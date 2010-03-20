Наполнение интернет магазина фотографиями.

Нужен человек, который будет добавлять фотографии (маленькую и большую) на каждый товар магазина, некоторые фото придется резать.

Тематика: Компьютерная и бытовая техника.

Формат: *.jpg, *.png

Размер: 150*150 и 400*400 (в больших фотках можно легкое отклонение до 30пкс, но чтоб фотография не была больше указанного размера) обязательно соблюдать пропорции товара (не растягивать картинку)

Фото должны соответствовать модели товара, быть без символики каких-либо компаний (производитель исключение),

без маркеров и штампов с адресами сайтов.

ВНИМАНИЕ - фотографии надо искать в интернете.

Добавлять через админпанель.

Магазин на скрипте ShopScript Premium.

Обьем несколько тысяч позиций.

Желаемая скорость работы, окк 100 позиций/день (оговаривается)

Указывайте в предложениях цену либо за 1 позицию, либо за 10, 100 и тп.