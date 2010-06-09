Заливание готовых статей на сайт Joomla

Не могу сказать, что проект прошел полностью гладко, т.к. были неувязки с оплатой, но Мельников Степан решал данные вопросы, в том числе, позаботился о возвращении долга (даже с компенсацией:)), оставшегося от предыдущего руководителя проекта. Как руководитель - человек требовательный к качеству работы, но проблемные моменты разрешались без каких-либо осложнений, либо были компромиссные варианты) Вполне адекватный заказчик, сотрудничать можно.