Заливание готовых статей на сайт Joomla

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Завершен16 заявок587 просмотров

Есть большое количество разноформатных статей (от нескольких абзацев без изображений, до многостраничных статей с несколькими изображениями, последних меньшинство) в pdf формате которые нужно к короткие сроки разместить на сайте Joomla с определенными требованиями по оформлению.

Более подробно при переписке.

Основные требования: скорость и небольшая стоимость.

Joomla
15 лет назад
Sateve
Степан 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

Intcorp
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад
$50
30 дней
Хороший работник. Все выполнено качественно и местами даже больше затребованного в ТЗ.
Не могу сказать, что проект прошел полностью гладко, т.к. были неувязки с оплатой, но Мельников Степан решал данные вопросы, в том числе, позаботился о возвращении долга (даже с компенсацией:)), оставшегося от предыдущего руководителя проекта. Как руководитель - человек требовательный к качеству работы, но проблемные моменты разрешались без каких-либо осложнений, либо были компромиссные варианты) Вполне адекватный заказчик, сотрудничать можно.

Заявки фрилансеров

Intcorp
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад

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