В справочник (админка джумлы) забить информацию о 800 фирмах (адрес, время работы и телефон), информацию брать из интернета, сайт предоставлю. Ваши цены, сроки. Оплата по факту.
Заливание готовых статей на сайт Joomla
Есть большое количество разноформатных статей (от нескольких абзацев без изображений, до многостраничных статей с несколькими изображениями, последних меньшинство) в pdf формате которые нужно к короткие сроки разместить на сайте Joomla с определенными требованиями по оформлению.
Более подробно при переписке.
Основные требования: скорость и небольшая стоимость.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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