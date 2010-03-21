Общение на консольном (playstation,xbox) форуме

ICQ 7=6=6=0=0=0=0=0

8$ за 100 осмысленных постов .Длина поста 80-100 символов +- , .Важно ответить про существу-не говнопосты . Писать желательно с разных аккаунтов -чем их больше,тем лучше

Тематика форума -приставки и игры . playstation xbox psp и тд

что-то копировать с чужих сайтов -запрещено

писать подряд со своего аккаунта,отвечать на сообщения с других своих аккаунтов запрещено -на форуме 1800 тем,море места

Интересуют люди ,кому эта тема интересна и кто в ней разбирается

на постоянной основе