Собрать БД по играм (для дле 8.5)

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Закрыт1 заявка144 просмотра

Собрать БД по тематике "скачать игры" и поставить на мой сайтик, движек дле, версия 8.5.

Фото, желательно чтобы лежали на мое сайтике.

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Стучать в 133два8один4

15 лет назад
murahew
Михаил 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
124 отзыва(-3)

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Нет заявок фрилансеров

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