Есть большое количество разноформатных статей (от нескольких абзацев без изображений, до многостраничных статей с несколькими изображениями, последних меньшинство) в pdf формате которые нужно к короткие сроки разместить на сайте Joomla с определенными требованиями по оформлению. ...
Собрать БД по играм (для дле 8.5)
Собрать БД по тематике "скачать игры" и поставить на мой сайтик, движек дле, версия 8.5.
Фото, желательно чтобы лежали на мое сайтике.
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Стучать в 133два8один4
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