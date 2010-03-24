Найти фото по заданной тематике

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Завершен15 заявок433 просмотра

Здравствуйте.

Меня интересуют фото по тематике:

"Курица"

"Баранина"

"Свинина"

"Говядина"

"Рыба"

"Индейка"

Количество не меньше 10. (Не по каждой категории, в общем).

Можно в виде животных, а можно уже в виде мяса

Разрешение не менее 1000 х 1000. Горизонтальной направленности.

15 лет назад
borinshtein
Денис 
37 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

pixx
37 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
12 отзывов(-2)
15 лет назад
$5
1 день
Сергей очень быстро и грамотно выполнил задание, стоимость так же порадовала))) Приятно иметь дело с отвественными людьми!=) Спасибо)))
Прекрасный заказчик. Четкое задание. Детальное пояснение. Рекомендую всем.

Заявки фрилансеров

pixx
37 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
12 отзывов(-2)
15 лет назад

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