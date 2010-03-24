Наполнение интернет-магазина.Сабвуферы.

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Завершен3 заявки271 просмотр

Необходимо залить товары для http://shop.sirius-line.com.ua в раздел "Сабвуферы". Перечень моделей по брэндам прилагается.

Магазин сработан на WA. Расплачиваемся через webmoney. Жду Ваших предложений по срокам и оплате.

15 лет назад
SEvgen
41 год
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

qwestmax
Максим 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад
15 лет назад
$17
1 день
Максим приятно удивил скоростью и качеством работы, так держать.
Прекрасный заказчик. Чётко и ясно объяснил ТЗ. Оплата своевременная.

Заявки фрилансеров

qwestmax
Максим 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад
15 лет назад