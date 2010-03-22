Наполнение сайта

Нужно наполнять сайт клипами с youtube или rutube

1 Ищите группу (желательно русскую) берёте не больше 3 песен этой группы. Если эта группа уже присутствует на сайте и количество клипов меньше 3, то можете добавить клипы что бы количество ни превысило 3, естественно клипы которые вы добавили должны быть новыми и отсутствовать на сайте.

2 Для каждого клипа вы должны сделать описание, в котором будет присутствовать название группы и песни и краткое описание клипа. 200-300 символов, не копипаст! (проверю если будет копипаст, то платить не буду)

3 Название поста должно состоять из: Названия группы - Название песни (можно ещё пару слов относящихся к теме клипа, но что бы название не было слишком длинным)

4 Для каждого клипа вы выбираете категорию либо создаете новую по названию группы

5 Для каждого клипа вы выбираете метки/тэги либо создаете новые по стилю музыке (рок, рэп, поп) + название группы

6 Посты должны быть запланированные (как именно потом договоримся)

Сайт на wordpress

Создаете пользователя сообщаете его имя я вам выдам права на публикацию материалов.

Указывайте вашу цену за 100 постов с условиями, которые я описал выше и сроки выполнения работы.