ICQ 7=6=6=0=0=0=0=0 8$ за 100 осмысленных постов .Длина поста 80-100 символов +- , .Важно ответить про существу-не говнопосты . Писать желательно с разных аккаунтов ...
Поиск информации
Здравствуйте.
Инересует поиск информации по пульсаторам доильных установок. Нужна любая информация - характеристики, схемы монтажа, достоинства/недостатки, патенты, чертежи, видео - вобщем все что сможете найти, особенно характеристики и патенты.
В первую очередь нужна информация по пульсатору Interpuls L 80 ( http://www.interpuls.com/Prodotto.jsp?idProdotto=32 )
Данные нужно структурировать по папкам в таком виде:
Фирма (страна) - Марка (тип пульсатора)
Типы пульсаторов - вакуумный, жидкостный, электронный. В первую очередь интересуют вакуумные.
Если у вас интернет не позволяет скачивать большие файлы - достоточно прямых ссылок.
Предлагайте стоимость.
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