Нужна база флеш игр. Количество игр от 100 до 1500 штук. Формат игр SWF.

Каждая игра должна лежать в отдельной папке ( от 1 до 1500 ) и иметь скрин шириной от 300 до 450 px.

Каждая игра должна называться game.swf, каждый скрин pic.jpg.

Нужен exel файл с описанием вида: номер папки / жанр игры / описание игры / Размер в КБ / Тип распространения / Разработчик / Год выпуска ( желательно )

Игры должны быть с 2005 по 2010 г.

Не нужны игры на японском.

Брать игры можно с любых источников.

По всем вопросам icq 3 8 7 - 3 2 4