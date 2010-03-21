Нужно наполнить сайт контентом.

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Закрыт15 заявок411 просмотров

Есть сайт газеты (А) полностью в HTML.

Был создан новый дизайн сайта (Б) - главная страница, то же в HTML.

Нужно перенести почти весь контент с сайта А на сайт Б.

сайт А - www.kurs-n.nnov.ru

В асю и личку не ломимся.

HTML
15 лет назад
Jhony
40 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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