Наполнение сайта

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Закрыт8 заявок297 просмотров

Добавить около 200 записей проектов домов в каталог через админку. Название, пара цифр и 2-3 картинки. Каждый проект в .doc файле.

0.10$ за позицию

Сделать нужно сегодня, желательно чтобы у вас был skype

15 лет назад
hand-made
Андрей 
41 год
18 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

freelab
36 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад
$20
1 день

Заявки фрилансеров

freelab
36 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад