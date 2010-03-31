Наполнить интернет-магазин товарами.

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен18 заявок377 просмотров

Добавить товары в интернет-магазин нижнего белья. ИМ на Joomle+Virtuemart.

Товары брать из прайса (вышлю). Сайты, откуда брать инфу вышлю. В день от 80 товаров. Требуется очень ответственный человек.

От вас цена.

15 лет назад
gortenzia
Анна 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Выбранный исполнитель

alt_f4
37 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$20
2 дня
Дмитрий ответственно выполнил работу. Быстро и качественно. Советую. Скоро еще к нему обращусь.
Приятное сотрудничество. Быстрая оплата. Рад буду поработать еще.

Заявки фрилансеров

alt_f4
37 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад