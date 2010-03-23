Наполнение сайта

Необходим контент-менеджер для группы сайтов (5 шт). Требуется знание html + photoshop. Нужно будет наполнять материалами сайты по выданному плану (материалы, чаще всего, предоставляются в готовом виде).

Первоочередные задания:

- сверить даты проведения семинаров на сайте jeternel-s.ru с базой данных в эксель файле

- добавить около 60 текстов (готовых) в сочетании с фотографиями (готовые, но требующие сжатия для размещения в вебе) на сайт jeternel-lab.ru

Оплата на основе количества затраченных часов на проект.

Стоимость часа обсуждаема, поэтому пишите в предложениях по проекту (в комментариях или в личку) цену за ваш час работы.

Работа постоянная!