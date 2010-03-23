Наполнение сайта

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Закрыт3 заявки273 просмотра

Приветствую,

сайт готов и сделан на основе joomla

необходимо дозаполнить сайт, информация техническая, тему сайта и адрес смотрите во вложении

в помощь есть старый сайт с содержанием,

есть подобные сайты в интернете где можно частично позаимствовать информацию (копирайт)

от вас

1- дозаполнить сайт

2- приветси в порядок уже имеющиеся страницы

приветствуется инициатива и вдумчивость, как результат нужен добротный законченный, наполненый контентом сайт

необходимы элементарные знания html, потому что в контенте старого сайта есть небольшие таблицы в виде картинок, этого быть не должно, все таблицы необходимо перевести в html

Все срочно!!

Прежде чем стучаться в аську или писать предложение, пожалуйста просмотрите сайт, определите объем и определитесь со сроками и стоимостью.

см вложение

HTMLJoomla
15 лет назад
Serverx
Сервер 
52 года
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

O_l_e_s_i_a
Гость 
41 год
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад
7 отзывов
15 лет назад
$1
1 день

Заявки фрилансеров

O_l_e_s_i_a
Гость 
41 год
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад
7 отзывов
15 лет назад

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