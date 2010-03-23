Наполнение сайта

Приветствую,

сайт готов и сделан на основе joomla

необходимо дозаполнить сайт, информация техническая, тему сайта и адрес смотрите во вложении

в помощь есть старый сайт с содержанием,

есть подобные сайты в интернете где можно частично позаимствовать информацию (копирайт)

от вас

1- дозаполнить сайт

2- приветси в порядок уже имеющиеся страницы

приветствуется инициатива и вдумчивость, как результат нужен добротный законченный, наполненый контентом сайт

необходимы элементарные знания html, потому что в контенте старого сайта есть небольшие таблицы в виде картинок, этого быть не должно, все таблицы необходимо перевести в html

Все срочно!!

Прежде чем стучаться в аську или писать предложение, пожалуйста просмотрите сайт, определите объем и определитесь со сроками и стоимостью.

см вложение