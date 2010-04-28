Необходимо разместить статью на форумах автомобильной тематики. Крайне желательна при этом регистрация нового пользователя с ссылкой на сайт в профиле. Количество форумов и стоимость - предлагайте!
Заполнение каталогов Joomla 1.5 Virtuemart
Есть два сайта каталоги которых выполнены на Virtuemart, необходимо заполнить их с сайтов доноров (я дам), в одном случае требуется изменить цены под свои.
Работа не сложная т.к. в основном используются только краткое и полное описание, без мелких полей...
Графика с Вас, необходимо будет в одном проекте обрабатывать изображения, закругление углов.
Обязательное требование: уверенное знание Virtuemart, честность, открытость, адекватность, оплата за результат!
3-5 рублей за позицию
Выбранный исполнитель
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