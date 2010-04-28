Заполнение каталогов Joomla 1.5 Virtuemart

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен8 заявок212 просмотров

Есть два сайта каталоги которых выполнены на Virtuemart, необходимо заполнить их с сайтов доноров (я дам), в одном случае требуется изменить цены под свои.

Работа не сложная т.к. в основном используются только краткое и полное описание, без мелких полей...

Графика с Вас, необходимо будет в одном проекте обрабатывать изображения, закругление углов.

Обязательное требование: уверенное знание Virtuemart, честность, открытость, адекватность, оплата за результат!

3-5 рублей за позицию

Joomla
15 лет назад
Krasavin
Сергей 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

kryl67
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад
$1
1 день
Работа в полном порядке! Исполнил в соответствии с требованиями, быстро и без лишних вопросов. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

kryl67
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад

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